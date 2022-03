La nouvelle éco : les transports Gillois, à Craon, tracent la route depuis 60 ans

Ce mercredi 16 mars, dans la Nouvelle Eco, on célèbre l'anniversaire des transports Gillois, entreprise spécialisée dans le transport routier, basée à Craon. Le transporteur fête ses 60 ans d'existence. En 2022, le chiffre d'affaires est de 11 millions d'euros et la société compte 85 salariés. Estelle Gillois, la fille du fondateur, est à la tête de cette belle et dynamique entreprise familiale du Sud-Mayenne, très attachée à ses racines : "nous avons démarré à Craon et nous sommes toujours à Craon. Au départ, l'entreprise faisait du négoce de céréales, d'engrais et de pommes et à l'époque les premiers camions arrivaient sur le marché pour transporter ces marchandises. On a déménagé pour s'agrandir en 1970".

A l'automne 2021, le Pays de Craon s'était associé avec les transports Gillois pour communiquer dans toute la France sur les besoins de recrutement du territoire. Un camion de la PME craonnaise a circulé avec une bâche géante aux couleurs de la communauté de communes, "ça fonctionne pour l'ensemble des entreprises de la région. Les candidatures arrivent au fur et à mesure".

Le transport routier est actuellement très impacté par la hausse du prix des carburants, une des conséquences de la guerre en Ukraine. Estelle Gillois pense que la situation reviendra à la normale dans les prochains mois, "il va falloir tenir, mais je crains que des entreprises ne tiennent pas le choc" explique la patronne mayennaise.