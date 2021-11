La nouvelle éco : pic de ventes des boîtiers de conversion à l'éthanol de Biomotors

En un an, le prix des carburants a augmenté de près de 30%. À Vendargues (Hérault), l'activité de Biomotors, une entreprise qui vend des boîtiers de conversion à l'éthanol, a aussi suivi une courbe ascendante. Habituellement, elle convertit entre 800 et 1.000 véhicules par mois. Aujourd'hui, ce chiffre est compris entre 1.500 et 2.000.

Interview avec son directeur général, Alexis Landrieu.

Comment fonctionne votre boîtier?

C'est tout simplement un boîtier électronique que l'on positionne sous le capot d'un véhicule essence. Il va permettre à celui-ci de pouvoir utiliser soit de l'essence, soit du bioéthanol. En fait, il va régler le moteur pour qu'il puisse utiliser le bioéthanol sans même que vous vous en aperceviez : vous aurez la même puissance et le même agrément de conduite.

Quel est l'intérêt de pouvoir choisir entre essence et éthanol?

Quand on s'est lancé, il y a 10 ans, il y avait peu de stations-service qui proposaient de l'éthanol. Aujourd'hui c'est quand même différent. Il y a 10 ans, il y avait 200 stations équipées en France. Aujourd'hui, elles sont 2.800. La France est le premier producteur de bioéthanol en Europe.

En un an, le prix des carburants a augmenté de près de 30%. Est-ce que ça a donné un coup d'accélérateur à vos ventes?

Oui, bien sûr. Les ventes des boîtiers sont très liées à l'augmentation du prix du carburant. Habituellement, on équipe environ 800 à 1.000 véhicules par mois. Avec la hausse des carburants, on a plutôt une cadence de 1.500 à 2.000. Rappelons-le, le bioéthanol est proposé en station-service à 65 centimes le litre. Le carburant est à 1,7 euro le litre. Pour vous donner une idée, lorsqu'on fait le plein avec du bioéthanol, vous payez 30 euros avec la carte sans contact. Avec les autres carburants, vous en avez pour 70-80 euros.

Mais le boîtier a un coût...

On peut trouver un boîtier à 800 euros. Et par rapport à la différence de prix à la pompe, on amortit cet investissement en 6 mois à 1 an.

Au début du mouvement des gilets jaunes, l'éthanol avait aussi beaucoup séduit. Est-ce que c'est similaire, pour vous, en terme de chiffres, par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui?

Oui la hausse est similaire. Et puis, c'est aussi un carburant d'avenir. Face au réchauffement climatique, il est nécessaire, évidemment, de diminuer notre consommation en énergie fossile. Et le bioéthanol diminue de 70% les émissions de gaz à effet de serre. On équipe aujourd'hui de plus en plus de véhicules hybrides rechargeables et on a une complémentarité. Avec, vous pouvez rouler avec de l'électricité en ville et avec du bioéthanol sur l'autoroute.

Interview avec Alexis Landrieu, directeur général de l'entreprise Biomotors de Vendargues Copier