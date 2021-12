La nouvelle éco en Bretagne : Towt va construire son premier cargo à voile

Towt, l'entreprise spécialisée dans le transport des marchandises à la voile, dont le siège social est à Douarnenez dans le Finistère, travaille actuellement avec trois à quatre navires jusqu'à 40 mètres de long, en transatlantique, pour transporter du café, du rhum et du thé. L'entreprise a déménagé l'an dernier au Havre, mais garde son siège social et son réseau en Bretagne.

Près de 4 millions d'euros déjà levés

Towt a lancé un appel aux investisseurs pour fabriquer quatre cargos à voile. 2.000 investisseurs ont déjà répondu et ont permis de lever près de 4 millions d'euros. "Nous devrions être en mesure de faire des annonces avant Noël", estime Guillaume Le Grand, président et co-fondateur de Towt. Le budget prévisionnel de ce premier cargo est confidentiel.

Guillaume Le Grand a bien l'intention de faire travailler son réseau breton, "qui sait construire des navires, router des navires, construire les winchs, les dérives les mats. Au-delà d'une Bretagne trop tournée vers l'est et le transport par la route, le transport à la voile et la construction de ces futurs cargos intelligents et décarbonés pourra sans doute rassembler des Bretons qui savent travailler en technologie de pointe."

Towt hisse la grand-voile de la future filière bretonne

Le 10 novembre dernier, la région Bretagne a lancé à Lorient une nouvelle filière de transport maritime à propulsion par le vent, réunissant plus de 150 entreprises des secteurs de la construction navale, de la voile de compétition ou encore des énergies marines. Towt étant évidemment à la proue de cette future filière.

Pour vous informer sur l'investissement possible dans ce projet de cargo, Towt a mis en place une plateforme dédiée.