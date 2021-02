La nouvelle éco : trois liaisons TGV Paris - Le Mans suspendues faute de voyageurs

Face à la baisse du nombre de voyageurs, la SNCF suspend des circulations de trains, et la ligne Le Mans - Paris n'y échappe pas. La SNCF réfléchit à de abonnements mieux adaptés au télétravail.

"C'est vraiment le train des abonnés qui est supprimé", regrette Xavier Héricher, du collectif Ladala. Le TGV qui quitte habituellement Paris à 17h39 pour arriver au Mans à 18h42 est l'un des trois suspendus depuis le début du mois, face à la baisse du nombre de voyageurs.

"Nous enregistrons une baisse de 70% de la clientèle professionnelle, de moitié pour les abonnés, résume Didier Vauchel, directeur TGV Grand Ouest à la SNCF. En moyenne en France, 70% des TGV circulent, on est plutôt à 80% sur Le Mans-Paris".

Face au télétravail, des abonnements adaptés "dans les mois prochains"

Ils sont environ un millier d'abonnés à vivre au Mans et travailler à Paris. Le collectif Ladala demande davantage de souplesse dans les abonnements pour répondre aux nouveaux besoins liés au télétravail. Davantage de personnes sont prêtes à vivre en Sarthe et se rendre en région parisienne, mais pas tous les jours. "On comprend bien que la crise actuelle entraîne une nouvelle demande, répond Didier Vauchel. Nous travaillons sur des propositions, qui verront le jour dans les mois prochains".