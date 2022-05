La Nouvelle éco en Isère : Véligood, le vélo en circuit court

Collecte, réparation, revente... Véligood est sur tous les fronts du vélo. L'association voironnaise se veut être un circuit court du vélo. Un projet économique, écologique, social et solidaire. Anne Barbier est encadrante technique d'insertion à Véligood.

France Bleu Isère : Anne Barbier, Véligood, c'est quoi ?

Anne Barbier : Véligood est la dernière activité créée par le groupe Adéquation, groupe d'économie sociale et solidaire à Voiron, déjà engagé dans l'insertion professionnelle. On a saisi le créneau sur le vélo, et on a créé une activité vélo avec plusieurs services, une activité d'économie sociale et solidaire, et d'insertion professionnelle. Sur le vélo, on a quatre activités principales : réparation classique, récupération de vélos hors d'usage qu'on remet en état ou qu'on valorise pour les pièces, on fait de la livraison à vélo, mais aussi du ramassage de déchets à vélo. Et on gère aussi les vélos solidaires, des vélos pour l'insertion professionnelle, mis à disposition par le Pays voironnais, à prix modéré, et on en fait la gestion et l'entretien mécanique.

A l'heure où les vélos sont de plus en plus perfectionnés, vous choisissez le côté "circuit court", on échange, on revend, on ne rachète pas ?

Oui, on va avant tout essayer de faire le maximum pour que le client répare son vélo, on lui propose des pièces d'occasion si possible. On a tout type de vélo en réparation : anciens, électriques... on répare tout type de vélo, avec la conscience de valoriser ce qui existe.

Quels sont les projets de développement de Véligood ?

On a deux choses : le ramassage de déchets de cartons, à vélo, sur la ville de Voiron, c'est un projet en cours de route avec le Pays voironnais. C'est une grosse logistique, mais ça marche, on le voit à Chambéry. Il y a aussi l'idée d'ateliers de remise en selle, pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Ça aussi, c'est en lien avec le Pays voironnais. On est aussi ouvert à tous projets et opportunités. La Fête du vélo, on l'a co-organisée, mais ce n'était pas quelque chose qu'on faisait il y a deux ans. Toutes les opportunités autour du vélo nous intéressent.