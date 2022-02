La nouvelle éco : Velohome, la plateforme qui propose des parkings vélo sécurisés entre particuliers

Velhome est une plateforme gratuite de mise en relation entre particuliers pour garer son vélo en lieu sûr, dans une cave, un garage ou sur un balcon. Elle existe depuis 1 an, elle s'adresse à l'ensemble des cyclistes de France et elle commence à avoir des utilisateurs sur Toulouse et les environs.

La plateforme Velhome fonctionne aussi bien pour les cyclistes du quotidien que pour les vacanciers, sur le trajet maison-boulot que sur la route des vacances. C'est un service gratuit de mise en relation entre cyclistes et hôtes disposant d'un emplacement sécurisé pour garder un vélo.

Octave Kleynjans, co-fondateur de la plateforme répond à nos questions.

Comment vous est venue l'idée de cette plateforme qui propose des parkings vélos sécurisés entre particuliers?

C'était il y a un peu plus d'un an, alors que faisais encore mes études à Lyon. J'avais garé mon vélo proche de la gare et en revenant de mon week-end je n'ai pas réussi à retrouver mon vélo tout simplement parce qu'il avait été volé. D'ailleurs, je n'ai pas été un cas isolé, car en France, c'est environ un millier de vélos qui sont volés chaque jour. Et face à ce problème, j'ai eu envie de réagir, de trouver une solution.

Comment fonctionne votre plateforme?

La plateforme est très simple de fonctionnement. En fait, vous arrivez sur le site velhome.co et vous tombez sur une carte interactive où vous pouvez voir plus de 400 hôtes qui sont près à accueillir votre vélo dans des lieux sécurisé. Ces hôtes sont des particuliers. Et pour les contacter, il suffit de cliquer sur une petite maison et ensuite de remplir un formulaire avec vos coordonnées et vous êtes mis en relation automatiquement avec cette hôte. Et je tiens à préciser que ce service se fait gratuitement. Aujourd'hui, nos 600/ 700 utilisateurs utilisent ce service vraiment gratuitement, on est une structure associative à but non lucratif.

Et vous commencez à faire des adeptes en Occitanie ?

La plateforme se développe effectivement beaucoup à Toulouse et dans ses environs en Occitanie. C'est une des régions les plus dynamiques en France après le Normandie, là où on s'était lancé. C'est une solution qui n'est pas réservée aux zones urbaines. On a aussi des zones rurales qui sont représentées notamment autour des lieux touristiques, avec beaucoup de cyclotouristes qui utilisent le service juste pour s'arrêter pendant leur périple.

On pense notamment au canal du Midi.

Effectivement, si vous vous rendez sur la carte interactive dont je parlais, vous pouvez voir tracée en bleu la véloroute du canal du Midi et effectivement, vous pouvez aussi y voir tous les hôtes qui sont prêts à accueillir votre vélo sur cette piste cyclable.