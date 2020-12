La nouvelle éco : Vert chez Vous, la logistique urbaine écoresponsable made in Haute-Garonne

"Vert chez Vous, c'est un principe de livraison urbaine écoresponsable donc on va livrer au coeur des villes avec des véhicules exclusivement électriques ou au gaz pour des destinations un peu plus éloignées." Voilà résumée la présentation de cette filiale du groupe Labatut, spécialiste du transport, de la logistique et de la distribution par sa présidente Jennifer Labatut-Darbas. L'entreprise familiale est basée à Saint-Elix-le-Chateau dans le sud de la Haute-Garonne.

Précurseur en matière de transport propre des marchandises

Cela fait déjà quelques années que Vert chez Vous relève le défi de transporter les marchandises grâce à des moyens doux dans plusieurs agglomérations. Aujourd'hui, elle est présente à Paris, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Lyon. Vélos, berlingos, 12m³ et 20m³ réalisent des tournées urbaines et périurbaines (dépassant les 150 km en dehors de la ville).

"On était les premiers mais aujourd'hui, c'est vrai que ça devient une obligation parce que de plus en plus, les maires interdisent aux véhicules thermiques de rentrer dans les centres-villes", précise la présidente du groupe. Et les clients y sont de plus en plus sensibles. "On a des clients qui nous suivent depuis le départ, mais maintenant qu'on a des demandes, ils y sont de plus en plus sensibles et ils sont en quelque sorte obligés d'inclure ça dans leurs achats." Jennifer Labatut-Darbas voit aussi dans la crise que l'on traverse aujourd'hui, une véritable prise de conscience. Elle qui vise 100% de véhicules écologiques dans l'ensemble du groupe Labatut d'ici 2022.

Pour écouter la Nouvelle éco : une seule adresse !