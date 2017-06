La nouvelle gare de Rennes, un chantier très bruyant pour les riverains

A Rennes, la place de la gare est devenue l'endroit le plus bruyant de la capitale bretonne; et pour cause, deux chantiers sont en cours, la nouvelle gare SNCF et la construction de la ligne b du métro.

Deux chantiers gigantesques sont en cours en ce moment à Rennes et ils sont tous les deux situés au même endroit c'est-à-dire sur la place de la gare. Il s'agit de la construction de la nouvelle gare qui s'inscrit dans le projet Euro-Rennes et de la réalisation de la ligne b du métro. Le tunnelier Elaine a déjà creusé son sillon dans ce secteur, mais les travaux sur la future station sont en cours. Conséquence, l'endroit est devenu le plus bruyant de Rennes.

Il y a beaucoup, beaucoup de bruit; parfois il y a des toupies de ciment. Mais bon à force on s'y habitue; il suffit de fermer sa fenêtre. Odette, une riveraine.

Le chantier de la gare de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

On a eu en début de semaine le marteau piqueur et la disqueuse et là on a fermé les fenêtres. C'est un mal pour un bien car il fallait faire les travaux. C'est vrai que tout en même temps, la gare et le métro, ça fait beaucoup. Guylaine qui travaille dans le quartier

Fissures

Au bruit se rajoutent les fissures provoquées par le percement du tunnel de la future ligne b du métro; l'hôtel Astrid, situé dans la rue Louis Barthou, a du fermer au début de l'année sept de ses chambres car les murs ont bougé victimes des secousses du tunnelier. A l'extérieur, une fissure s'est formée entre le bâtiment de l'hôtel et l'immeuble mitoyen. La gérante doit faire face à des pertes financières importantes; la SEMTCAR, la Société d'économie mixte chargée du métro rennais, promet des travaux pour la fin de l'année.

Une fissure impressionnante sur un immeuble © Radio France - Loïck Guellec