La nouvelle halte ferroviaire de Boulazac entre en service le 14 décembre

A l'heure où les arrêts SNCF ont plutôt tendance à disparaître, une nouvelle halte ferroviaire entrera en service ce lundi 14 décembre dans le vieux bourg de Boulazac en Dordogne. A compter de ce jour, 17 TER de la ligne Périgueux-Brive et Périgueux-Agen s'y arrêteront chaque jour, à raison d'un train toutes les demi-heures aux heures de pointe. Il y en aura 30 à terme quand le projet de navette ferroviaire sera devenu réalité. Cette ouverture permettra d'effectuer le trajet entre les gares de Périgueux et Boulazac en six minutes seulement et simplifiera le quotidien des apprentis du Campus de la formation, qui jusqu'à maintenant devaient effectuer un trajet en bus de près d'une demi-heure depuis la gare de Périgueux.

Nouvelle étape du projet de navette ferroviaire

Cette halte ferroviaire, dont les travaux d'aménagement, ont commencé au début de l'année 2020 est une nouvelle grande étape du projet de navette ferroviaire, qui d'ici 2022 desservira l'agglomération de Périgueux depuis Niversac d'un côté, et Mussidan de l'autre.

Le site boulazacois a été équipé de quais pour les voyageurs, dans les deux sens de circulation des trains, et d’une passerelle avec ascenseurs. Des travaux financés à hauteur de quatre millions d'euros par le Grand Périgueux et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Le Grand Périgueux et la commune de Boulazac Isle Manoire ont aménagé de leur côté une zone de stationnement sur un terrain situé entre l’église et le cimetière du Vieux Bourg pour un montant de 700.000 euros.

Un endroit stratégique

Le choix de Boulazac correspond à un besoin. "Il y a autour de cette halte ferroviaire beaucoup de personnes qui travaillent et qui étudient explique Olivivier Georgiadès, vice-président du Grand Périgueux en charge de la mobilité durable. Il y a évidemment toute la zone industrielle commerciale et artisanale de Boulazac, mais aussi le campus de la formation. Quand on a réfléchi sur la mobilité par le train au niveau de l'agglomération du Grand Périgueux avec la SNCF et la Région, il nous a semblé approprié de créer une halte à cet endroit-là".

Le chantier de la halte ferroviaire de Boulazac en juin 2020 © Radio France - Emmanuel Claverie

Des trains, des bus et des vélos

Mais l'arrivée du train va s'accompagner d'autres aménagements en matière de transports. "Car au delà de la halte ferroviaire, il s'agit de travailler sur la multi-modalité précise Olivier Georgiadès, c'est à dire faire se rencontrer les différents moyens de transports, le train, les bus, le vélo et la marche à pied.

Ainsi une nouvelle ligne de bus apparaîtra dans le réseau Péribus dès le 14 décembre lorsque les trains vont s'arrêter. Baptisée K5, elle circulera entre la halte ferroviaire, le campus de la formation jusqu'à Trélissac les Garennes et la Feuilleraie, en desservant au passage la zone artisanale et commerciale de Boulazac. Et ce à raison de 29 services dans la journée.

De la même façon, une piste cyclable va voir le jour entre la halte ferroviaire jusqu'au Campus de la formation. Coût des travaux 350.000 euros.

Prochaine étape, la gare de Périgueux

Après celle de Niversac, la halte ferroviaire de Boulazac est la nouvelle grande étape du projet de navette ferroviaire. Le prochain chantier concernera d'ici un an la finalisation de la modernisation de la gare de Périgueux qui deviendra un pôle d'échange multi-modal.

En septembre 2021, la rénovation du parvis de la gare devrait être quasiment achevée, et la nouvelle passerelle, équipée d'ascenseurs desservira directement les quais. L'ancienne passerelle sera elle détruite en novembre 2021.

Les travaux de la nouvelle halte ferroviaire de Marsac-sur-l'Isle débuteront en janvier 2022 pour une mise en service de la navette ferroviaire en septembre 2022.