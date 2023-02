La nouvelle ligne de tram passera bien par l'EPSM de Caen

Le tracé C rapidement oublié car moins ambitieux, le tracé A a semblé pendant longtemps tenir la corde, le maire de Caen et président de la Communauté Urbaine, Joël Bruneau, ne cachant pas sa préférence pour celui-ci. Un projet empruntant les rues Guillaume le Conquérant et de Bayeux qui a entraîné une ferme opposition de la part des commerçants, très implantés sur ces deux axes. Pour autant ce n'est pas cette mobilisation qui a entraîné le choix du tracé B mais les études techniques qui ont permis d'affiner le projet explique l'élu : "ce qui nous semble important, c'est que ce projet puisse répondre aux évolutions potentielles de l'usage des transports en commun. Par sa double voie, le tracé B permettra dans quelques années d'augmenter la fréquence d'utilisation avec, par exemple, à terme un passage toutes les cinq minutes, ce qui serait totalement impossible avec le tracé A compte tenu de la spécificité des rues Guillaume le Conquérant et de Bayeux." En effet, le tracé A prévoyait une voie unique sur un kilomètre limitant, on l'aura compris, les capacités d'évolutions.

Traverser l'EPSM ? "Un projet à l'étude depuis dix ans"

Une option qui entraîne une ferme opposition de la part de la direction et des syndicats de l'EPSM qui imaginent mal le futur tracé traverser l'hôpital psychiatrique, comme nous l'avons relaté dans notre précédent article sur le sujet . Nicolas Joyau, vice-président en charge des mobilités répond : "Il va y avoir évidemment toute une phase de concertation. Ça fait dix ans qu'il y a des discussions entre la collectivité et l'EPSM sur l'éventualité de ce passage. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce qui est envisagé, on va être dans comment on fait, comment on adapte, comment on aménage pour qu'effectivement le tramway soit compatible avec une exploitation de l'établissement public de santé mentale. Et c'est évidemment un sujet d'attention bien particulier pour la collectivité. On va trouver des solutions pour que ça soit possible. Encore une fois, ça fait dix ans que c'est à l'étude. Ça fait dix ans que c'est évoqué dans nos documents d'urbanisme, qu'il y a des échanges avec les directions successives de l'Etablissement Public de Santé Mentale, qui n'ont pas toujours eu non plus cette position. L'objectif et l'intérêt de tous, c'est qu'on arrive posément à trouver les solutions en terme d'aménagement. Par ailleurs, l'établissement public nous a sollicité pour des réaménagements internes. Je pense que ça va être l'occasion d'avoir cette réflexion et de s'accompagner mutuellement sur ces projets." Reste à savoir si ces propos vont convaincre.

La nouvelle ligne devrait voir le jour en 2028 après deux ans et demi de travaux, pour un total de dix kilomètres de ligne nouvelle. Le coût est estimé à 290 millions d'euros financés par l'Etat (40 millions), les fonds propres de la Communauté urbaine (40), le reste étant financé par un emprunt de Caen la Mer.