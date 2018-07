Ce tronçon va permettre à Roanne d'être entièrement relié à ces 3 villes par des voies de circulation rapide

Pour Nathalie Sarles, la députée « la république en marche » de la circonscription de Roanne, c’est un véritable axe de désenclavement du secteur qui s’ouvre aujourd’hui.

Le chantier aura coûté près de 50 millions d’euros financés en totalité par l’état. Un financement plutôt rare par les temps dont le préfet de la région Auvergne Rhône Alpes Stéphane Bouillon est très fier à double titre.

"C'est inauguré six mois plus tôt que prévu et c'est inauguré avec un financement à 100% de l'état".