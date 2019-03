A bicyclette ! La nouvelle Vélostation est ouverte à la future gare de Chambéry

Chambéry, France

La future gare moderne de Chambéry commence à devenir une réalité. Avant que ne soit mis en service l'ensemble du pôle multi-modal de la future gare, à l'intérieur, sorte de vitrine du futur déplacement propre, la toute nouvelle vélostation est ouverte depuis ce lundi et c'est une petite révolution.

La vélostation change de braquet ! Copier

La plus belle Vélostation de France

On mesure le chemin parcouru. Trente vélos seulement étaient prêtés dans la gare de Chambéry en 2002. Aujourd'hui, dans ce nouvel écrin, on change de braquet. On peut louer une quarantaine de vélos électriques, 600 vélos classiques, des vélos à hydrogène, des vélos à remorques, et bientot vélos pliants.

Clément Bocquet le responsable de la Vélostation © Radio France - Christophe Van Veen

Sans oublier la consigne pour laisser son vélo : on est passé de 200 à 500 places ! 650 mètres carré en tout !

On est bien plus à l'aise qu'au parc du Verney (où la vélostation était précédemment hébergée) et tout est regroupé dans un seul lieu : location, parking, accueil, atelier de réparation. Une quinzaine de salariés font tourner la structure financée par le Grand Chambéry.

Atelier de réparation © Radio France - Christophe Van Veen

Pour le responsable Clément Bocquet, "on a trois ou quatre fois plus de surface. Il faut le dire franchement, c'est la plus belle, la plus fonctionnelle vélostation de Rhône-Alpes. Et peut-être de France."

A vous de choisir votre vélo ! © Radio France - Christophe Van Veen

Accès direct au quai de la gare

Le pôle d'échange multimodal sera en service à l'automne prochain. Alors, grâce à un badge, on pourra laisser son vélo à la consigne puis accéder directement au quai. Finie, la contrainte de voyager avec son vélo sous le bras.

► Tous les renseignements sur l'utilisation et les tarifs de cette vélostation sont disponibles sur le site du Grand Chambéry ou celui de la vélostation.