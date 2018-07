Bretagne, France

RTE, l'entreprise qui gère l'électricité pour la SNCF, a été en mesure de rétablir le courant à la gare Montparnasse à Paris ce lundi soir, plus tôt que prévu. Le trafic va donc s'améliorer dès ce mardi mais il va rester perturbé plusieurs jours encore.

François Brottes, président du directoire de RTE : "Nous sommes en capacité de vous annoncer le retour de l'alimentation de la gare #Montparnasse"@SNCFReseau#servicepublicpic.twitter.com/PoR1nduMBc — RTE (@rte_france) July 30, 2018

Le point sur le trafic des TGV en Bretagne ce mardi 31 juillet

Il faudra compter huit liaisons (dans le sens aller ou retour) entre Paris et Rennes, autant pour Paris-Quimper et six trajets depuis ou vers Brest. Le dernier retour depuis Paris sera à 19h09 avec Rennes pour terminus. Dans la journée, il n'y aura que trois TGV entre Saint-Malo et la capitale. Le détail des TGV en circulation en Bretagne ci-dessous :

Le trafic sera entièrement rétabli d'ici vendredi

La circulation va s'améliorer petit à petit pour un retour à la normale d'ici vendredi seulement. Même si le courant est rétabli gare Montparnasse, le problème n'est pas complètement résolu. La gare Montparnasse n'est pas la seule à avoir été touchée par l'incendie du transformateur RTE. Le centre de maintenance pour TGV, l'atelier Chatillon, est aussi impacté. C'est dans ce centre, proche de la gare Montparnasse, que les TGV se rendent pour s'assurer qu'ils sont toujours en état de circuler et répondent aux normes de sécurité. Des entretiens qui doivent très réguliers à cause des longues distances parcourues par les TGV. Depuis le début de la panne vendredi dernier, la SNCF a repoussé au maximum ces délais mais le passage par la case atelier ne peut plus être retardé pour une partie des trains. Une partie du parc ne pourra donc plus être utilisé cette semaine, le temps de la maintenance.