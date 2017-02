La part du diesel dans les voitures neuves passe sous la barre des 50%, du jamais vu depuis 2000

Parmi les voitures neuves vendues en janvier, 47,9% étaient des diesel, selon les chiffres publiés mercredi par le Comité des constructeurs français d'automobiles. Une proportion si basse n'avait pas été observée depuis l'an 2000.

Moins de la moitié (47,9%) des voitures neuves livrées en janvier roulaient au gazole, un niveau plus vu depuis l'an 2000, dans un marché général toujours orienté à la hausse. Ce passage symbolique, révélé mercredi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), a lieu après une année 2016 lors de laquelle 52,1% des acheteurs avaient encore opté pour une voiture particulière diesel.

Pollution et scandales

La barre des 50% avait été franchie à la hausse au début de la décennie 2000 et le record absolu de ventes réalisé en 2008 avec plus de 77% des immatriculations. Cette contraction a lieu sur fond d'études quant à la nocivité des émissions polluantes liées au gazole, de scandale sur les moteurs diesel truqués chez Volkswagen et de resserrement des normes et des taxes après des années de favoritisme fiscal.

Niveau inédit pour l'électrique

Parallèlement à la glissade du diesel, les ventes de voitures électriques ont entamé l'année sur un niveau inédit de 1,46% du marché contre 1,08% pendant toute l'année 2016. Ecrasant la concurrence avec 73% de part de marché dans cette catégorie fortement subventionnée par l'Etat, la Renault Zoé, dotée depuis peu d'une plus forte autonomie, pointe à la 26e position du classement général par modèle.