La passerelle de la gare de Périgueux doit être démolie dans quelques jours

La passerelle qui enjambe les voies SNCF à la gare de Périgueux sera détruite au début du mois de décembre et remplacée par une nouvelle qui sera couverte. Sa démolition provoque des perturbations pour les voyageurs.

La passerelle au dessus des voies SNCF de la gare de Périgueux sera démolie lors du weekend du samedi 4 et dimanche 5 décembre. Cela fait partie des travaux pour le réaménagement du parvis. La démolition de cette passerelle entraîne une certains nombre de changements et des perturbations pour les voyageurs. A partir de ce vendredi 26 novembre, la passerelle n'est plus accessible.

Les trains remplacés par des bus le weekend du 4 et 5 décembre

Pendant le weekend du 4 et 5 décembre, aucun train n'arrivera ni ne partira de la gare SNCF. Certains trains seront substitués par des bus, mais tous ne seront pas remplacés. Par exemple, un train sur trois ne sera pas remplacé dans le sens Périgueux / Bordeaux, et un train sur quatre ne sera pas remplacé dans le sens Bordeaux / Périgueux.

20 agents seront mobilisés pour accueillir les voyageurs et les orienter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une nouvelle passerelle couverte sera installée

L'ancienne passerelle sera remplacée par une nouvelle, couverte cette fois. Equipée de quatre ascenseurs, elle permettra aux voyageurs de rejoindre directement les quais. Elle devrait être accessible à nouveau à partir de juin prochain. La passerelle permet de relier le parvis de la gare au pôle multimodal.