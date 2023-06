La passerelle du bassin Paul-Vatine du Havre est livrée, elle s'appellera Daniel Colliard

Longue de 80 mètres, elle va être installée en face du Carré des docks et relier le nouveau quartier Saint-Nicolas aux Docks Vauban et au centre ville

Elle s'appellera Daniel Colliard, ancien maire du Havre. La nouvelle passerelle du bassin Paul-Vatine du Havre a été livrée ce mercredi 21 juin. Longue de 80 mètres et composée de 127 tonnes d'acier, elle va être installée devant le Carré des Docks. Sa partie centrale est coulissante pour permettre le passage des bateaux et notamment ceux de la Transat Jacques Vabre à l'automne. La passerelle devrait être installée au coeur de l'été et accessible à la rentrée scolaire après des séries de tests.

"Elle répond à un enjeu de rénovation urbaine de la ville", explique Florent Saint-Martin, vice-président du Havre Seine Métropole en charge de l'Habitat. Cette passerelle permettra d’améliorer les liaisons douces entre les quartiers sud du Havre, où 400 logements sont en construction, le centre-ville, la gare et le reste du campus universitaire (site Lebon). Elle sera directement connectée à la future rue Théodore-Nègre et à la passerelle Raoul-Duval du bassin Vauban.

Un système coulissant, grande innovation technique

Afin de conserver les activités nautiques dans le bassin Vatine et notamment de laisser passer les bateaux de la Transat Jacques Vabre tous les deux ans, cette passerelle bénéficie d’un système coulissant unique au monde : un mouvement d’abaissement vertical permet de libérer l’espace nécessaire pour que le tiroir puisse se rétracter et offrir une ouverture de 25 mètres de large pour le passage des bateaux.**

Le Havre passerelle Paul-Vatine

En position ouverte, la passerelle se transforme en deux belvédères accessibles de part et d’autre du bassin. Ce système inédit offre l’avantage de réduire la consommation énergétique de 22 % par rapport à une passerelle basculante et de 46% par rapport à une passerelle levante.

Entre la confection et l'installation, la nouvelle passerelle va coûter 3,5 millions d'euros, financé par la Métropole, la région, l'État et l'Europe.