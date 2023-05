La passerelle piétonne du pont de la Fonderie retirée à Caen en prévision de la Normandy Channel Race

Les riverains habitués à emprunter la passerelle qui remplace le pont de la Fonderie vont devoir changer leurs habitudes : en effet, cette passerelle, qui répond aux besoins des piétons et cyclistes souhaitant circuler entre la presqu’île et l’avenue de Tourville, empêche les bateaux d’accéder au Port. Dans un communiqué, Port de Normandie indique que "dans le cadre de la Normandy Channel Race dont le village sera installé dans le Bassin Saint-Pierre du 2 au 11 juin, il a donc été convenu d’enlever la passerelle afin de permettre aux navires participant à cette course de circuler. Elle ne sera pas réinstallée puisqu’après le départ des derniers navires participant à la course (estimée au 16 juin), le pont sera ramené sur site afin de finaliser ses travaux qui devraient se terminer mi-juillet."

ⓘ Publicité

Le planning prévisionnel du chantier de restauration du Pont de la Fonderie :

• De mi-mai à mi-juin : Fin de la chaudronnerie du pont / début du sablage et de la mise en peinture de la culasse du pont • Mi-juin : Dépose de l’échafaudage du pont

• Fin juin : Transfert du pont sur barge / Repose du pont sur appui

• Fin juin à mi-juillet : Equilibrage du pont / Remontage du moteur, des faisceaux et du dispositif de sécurité routière / Retouche peinture et voirie / Essais

• Mi-juillet : remise en service du pont de la Fonderie