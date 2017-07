La peur au ventre des hommes en jaune !

En ce 1er week-end de départ en vacances, on n'oublie pas que 46 véhicules de sécurité ont été heurtés sur l'autoroute depuis le début de l'année.

Les sociétés d'Autoroute appellent à la plus grande vigilance en rappelant que depuis le début de l'année 46 véhicules de sécurité ont été heurtés lors d'interventions. Le dernier fourgon de patrouille a été percuté le week-end dernier par un poids lourd sur l'A11. Somnolence, SMS sur portable ou absence de respect de distance de sécurité sont souvent la cause. Un chiffre à retenir 1 conducteur sur 2 oublie de ralentir à proximité d'une zone de travaux. Résultats les hommes en jaune interviennent de plus en plus avec la peur au ventre.

la conductrice cherchait ses lunettes de soleil

"Ma vie a changé lors de cet accident. J'intervenais auprès d'un poids lourd en panne, quand une voiture est venue me percuter, me projetant à 12 m de l'endroit où je me trouvais. La conductrice ne m'a pas vu, elle cherchait ses lunettes de soleil" explique Cédric, agent autoroutier.