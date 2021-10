La piétonisation de Nancy au cœur des débats sur les mobilités

Quelle place pour les piétons dans le Grand Nancy dans dix ans ? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre élus, professionnels, acteurs du monde associatif et citoyens, ce samedi à Nancy dans la petite halle de l'octroi, lors des deuxièmes assises de la mobilité de la métropole.

Une concertation publique prévue pour élaborer le prochain plan de mobilité de la métropole, qui sera débattu en conseil le mois prochain. On sait déjà que le trolleybus doit remplacer le tram d'ici 2023, on sait aussi désormais que l'Etat aidera financièrement à hauteur de 32 millions d'euros la métropole pour la mise en place de quatre lignes de bus à haut niveau de service, mais on sait aussi que les piétons devraient avoir une place importante dans ce plan de mobilités.

Passer à la vitesse supérieure

Plusieurs ateliers et tables rondes sont organisés depuis plusieurs semaines sur le sujet. C'était à nouveau le cas ce samedi, notamment pour faire le bilan de piétonnisation éphémère d'une rue du centre-ville de Nancy cet été. "C'est extrêmement restreint par rapport à d'autres villes de la taille de Nancy, ou des villes plus grandes, explique Etienne André, professeur d'université et membre d'une commission de la métropole sur les mobilités, là j'espère qu'on va passer à un périmètre plus ambitieux que ce fut le cas cet été".

Un souhait partagé par la majorité des acteurs et experts présents. Marie Blanchard, président du conseil de développement durable de la métropole est de cet avis : "il faut oser faire des propositions radicales pour atteindre nos objectifs. Oser une piétonisation ambitieuse sur un grand périmètre c'est ce qu'il faut pour changer les mentalités et repartir les modes de transports efficacement".

La piétonisation éphémère a été concluante

Du côté des élus, quelles réponses et quelles pistes sont envisagées pour le moment ? Mathieu Klein, le président de la métropole s'est déjà montré favorable au 30km/h généraliser en ville. "On y travaille, on étudie des pistes, mais je ne peux rien dire" sourit Charlotte Marrel adjointe au maire de Nancy en charge des mobilités.

Pas plus de détails non plus concernant le futur des piétons à Nancy, si ce n'est que la piétonisation éphémère "est très concluante". Un essai qui selon Charlotte Marrel rend l'attente forte "pour un périmètre piéton plus large et pérenne". "On travaille sur plusieurs solutions" précise l'adjointe avant d'ajouter à nouveau, dans un sourire : "là encore je ne peux rien dire de plus".