La piste cyclable provisoire du centre-ville d'Annecy cessera bien le 15 septembre

Lancée le 24 juillet, la piste cyclable "Marquisats-Pâquier" sera stoppée comme prévu à la mi-septembre.

Elle a fait polémique avec ses défenseurs et ses opposants. François Astorg, le nouveau maire d'Annecy et Frédérique Lardet, sa première adjointe présidente du Grand Annecy, ont rencontré ce mardi les maires de Duingt et de Sevrier. Les édiles se sont appuyés sur des études qui ont jaugé l'utilité et les nuisances éventuelles liées à cette piste cyclable.

Un succès populaire

500 cyclistes par heure aux heures de pointe ! Le succès auprès des cyclistes est indéniable et l'utilité ne fait pas de doutes pour relier les deux pistes venant de la rive ouest et est du lac d'Annecy. Ce parcours a tout de suite trouvé ses utilisateurs quotidiens.

Souci souligné : la piste est inférieure à la largeur idéale - 2,5 m au lieu de 3 mètres. Et donc, Grand Annecy conclue : " Son tracé (...) n'est pas une solution idéale pour faire face à la forte fréquentation constatée."

Conséquences sur la circulation

Dans ses conclusions, les études ne nient pas l'impact sur le temps de parcours "surtout en fin de matinée" du trafic routier.

Malgré ces réserves, l'expérimentation ira à son terme, jusqu'au 15 septembre, pour mesurer hors période touristique l'impact sur la circulation des véhicules, sur la pollution atmosphérique et sur l'utilisation des cyclistes.

Ensuite, aura lieu une conférence de la mobilité sur la rive ouest du lac qui pourrait redonner vie, sous une autre forme, dans un autre tracé, cette piste ouverte au moment du déconfinement.