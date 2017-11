La piste de l'aéroport de Châteauroux fait peau neuve... au sens propre

Depuis deux jours, la piste de l'aéroport Marcel Dassault se fait littéralement dégommer : on enlève la couche de gomme laissée par les pneus des avions. L'opération, spectaculaire, est répétée tous les ans.

Sur la piste, dégagée pour l'occasion, un gros camion fait des va-et-vient à l'allure d'un escargot. A l'arrière, une rangée de buses propulse de l'eau à très haute pression. Voilà ce qu'on appelle, dans le domaine aéronautique, un dégommage ! A l'aéroport de Châteauroux-Déols, il a eu lieu en ce début de semaine. Il s'agit en fait de décoller la couche de gomme déposée à l'atterrissage par les pneus des avions. A l'issue de l'opération, le coefficient de glissance de la piste (son adhérence) est transmise pour contrôle à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Une activité réduite

Pendant deux jours, l'activité de l'aéroport a été légèrement freinée. Seuls les vols programmés longtemps à l'avance ont pu être maintenus. Les vols annoncés peu de temps avant, comme les vols d'entraînement des pilotes de compagnie aérienne n'ont pas été autorisés. "On a une météo très clémente pour la saison, donc on imagine qu'on aurait peut-être eu des demandes d'entraînement, explique le directeur d'exploitation, Didier Lefresne, mais il faut faire des choix, on sait que cette opération ne dure pas très longtemps et qu'elle est essentielle".

Pas de réfection totale avant une dizaine d'années

Il n'y a pas de règle concernant la fréquence du dégommage, chaque aéroport fixe la sienne. A Châteauroux c'est tous les ans. "Cela permet de maintenir la piste en bon état", affirme Mark Bottemine, le directeur de l'aéroport. L'enrobé actuel, réalisé en 1995, devrait encore tenir une bonne dizaine d'années.

C'est ce type de traces que le camion est venu enlever © Radio France - Sarah Tuchscherer