La piste de l'aéroport de Rennes sera fermée du 2 au 28 mars 2020 pour travaux

Aucun avion ne décollera et n'atterrira de l'aéroport de Rennes-Bretagne à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) du 2 au 28 mars 2020. La piste unique va être refaite et sa sécurisation renouvelée.

Rennes, France

La piste de l'aéroport de Rennes-Bretagne sera fermée du 2 au 28 mars 2020. Tous les 25 ans environ, sa réfection s'impose. La Région Bretagne investit près de 10,5 millions d'euros pour le resurfaçage et le renforcement de la piste et du taxiway, c'est-à-dire le cheminement entre la piste et la zone de stationnement des avions. Les balisages lumineux de la piste et des points d'attente seront aussi remis à neuf ainsi que les réseaux d'eaux pluviales. Ce chantier va mobiliser 150 personnes 6 jours sur 7 .

La modernisation en cours

Les travaux de modernisation de l'aéroport de Rennes ont débuté en septembre 2019. L'objectif est d'améliorer la capacité et les conditions d'accueil des voyageurs. En 2018, il a passé la cap des 850 000 passagers commerciaux et les prévisions atteignent les 2 millions de passagers par an d'ici 2035. Les travaux d'extension des parkings est en cours. Près de 450 places de stationnement supplémentaires sont entrain d'être réalisées sur une parcelle de 1,2 hectares transférée par l'Etat.

Les usagers de l'aéroport de Rennes sont invités à anticiper leurs déplacements et à se rapprocher auprès des compagnies aériennes. Pendant la période de fermeture de la piste, l'aéroport restera ouvert au public.