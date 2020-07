La Place Ducale à Charleville-Mezières retrouve sa tranquillité

Depuis le 1er juillet, la place Ducale est interdite aux voitures entre 11h30 et 6h30. Cette piétonnisation réjouit les carolomasériens qui peuvent profiter des cafés, bars et restaurants sans le bruit des voitures et la pollution.

La Place Ducale s'ouvre aux piétons le temps d'un été. Depuis le 1er juillet, elle est interdite aux voitures, qui ne peuvent circuler qu'entre 6h30 et 11h30. Cette piétonnisation réjouit de nombreux habitants : « Sans voiture, c'est très agréable, on a mangé dans un petit restaurant sur la place, il n'y avait pas de bruit, c'était très calme » explique Josseline. Un avis partagé par Viviane, 80 ans : « On est bien ici même s'il manque des bancs »

La piétonnisation de la place était réclamée par de nombreux habitants, à commencer par les parents : « On est plus libre, on est pas constamment en train de regarder s'il y a des voitures et on peut passer plus facile avec la poussette » dit Mélanie, maman d'un petit garçon d'un an. Pour Sophie, il faudrait même que la mesure soit généralisée : « Cette place doit rester une place, il ne doit pas y avoir de voitures »

Plus de sécurité pour les serveurs

Pour les restaurateurs, la piétonnisation de la Place Ducale est une bonne nouvelle : « Avant, les voitures ne nous laissaient pas passer avec nos plateaux qui étaient lourds, c'était dangereux, maintenant c'est plus pratique » selon Naomie Maunoi, serveuse à Macaron et Plaisir. C'est surtout l'aménagement des horaires pour les livraisons qui convient aux restaurateurs : « Le matin, ce sont les livraisons entre 6h30 et 11h30 et l'après-midi ce sont les clients qui viennent, c'est très bien pour tout le monde » explique Audrey Ponsart, responsable du restaurant la Plaza.

Mais c'est surtout l'ambiance qui a changé, place Ducale pour le patron du bar Le Caveau, Yohann Samon : « C'est beaucoup plus calme et plus détendue, on a retrouvé la tranquillité, les gens sont beaucoup plus zens, c'est plus agréable à y travailler et à consommer ».

La place Ducale accueillera une plage géante pour l'opération plage Ducale, du 31 juillet au 29 août. Cette piétonnisation pourrait être prolongée. Limiter les voitures dans la cité d'Arthur Rimbaud est à l'étude.