La Plagne : les secouristes se testent sur le Funiplagne

Deux fois par an, les secouristes de La Plagne font des exercices de secours en télécabine. Ils s'entraînent afin de pouvoir réagir vite si des passagers se retrouvent bloqués à bord. Un exercice à vivre en images et en son :

Tous les ans début juillet, c'est l'heure de l'entraînement de secours en télécabine. Les secouristes le font une fois l'hiver et une fois l'été, pour tester leurs réflexes et être prêts en cas d'accident.

C'était par exemple arrivé en 2016 au-dessus du Mont-Blanc. 110 passagers s'étaient retrouvés bloqués à plus de 3.600 mètres d'altitude ! À la Plagne, c'est arrivé une fois il y a une dizaine d'années, dans les télécabines de la Rioche de Mio à 70 mètres de hauteur.

En images

L'entraînement de ce début d'été s'est fait sur le Funiplagne, une remontée mécanique qui ne tourne que l'hiver. Une fois embarqué dans la télécabine, celle-ci s'arrête au milieu du câble. "On consigne l'appareil, ça veut dire qu'on coupe l'alimentation électrique et on s'assure que les télécabines ne bougeront pas pour protéger nos sauveteurs sur le câble", explique Olivier Bert, chef d'exploitation des remontées mécaniques de La Plagne.

On attend ensuite les sauveteurs, "qui vont accéder au câble par le pylône, en montant par l'échelle et venir sur le toit de la cabine pour installer le système d'évacuation et nous faire descendre au sol" décrit Laurent, responsable du secteur des remontées mécaniques et technicien. Au final, c'est un peu comme de l'accrobranche...

On monte à bord du Funiplagne © Radio France - Justine Leblond

Un secouriste arrive du toit pour nous ouvrir les portes de la télécabine © Radio France - Justine Leblond

Avant de descendre, on enfile un harnais, ce qu'on appelle des "couches" dans le jargon. "On a deux couches qui permettent de faire descendre un client de la cabine pendant que l'autre remonte ce qui permet d'aller plus vite."

Et il n'y a plus qu'à ! "Vous vous mettez au bord et vous vous laissez partir. Au bout d'un moment les jambes vont être plus hautes que votre tête, elles vont tombées et vous partez sans secousse", rassure Sylvain le secouriste qui arrive du toit de la télécabine. On se sent comme dans un hamac ! En quelques secondes... On atteint le sol, sain et sauf.

On enfile le harnais, et il n'y a plus qu'à y aller... © Radio France - Justine Leblond

Des secouristes sont en bas pour sécuriser avec une corde © Radio France - Justine Leblond

Un entraînement "pour être prêt à partir à tout moment"

"C'est important pour l'entraînement de nos équipes et pour être prêt le jour-J en cas de problème technique important sur une remontée mécanique, c'est-à-dire si l'appareil est bloqué pour une casse réducteur ou moteur importante, qui nécessite une évacuation verticale", développe Olivier Bert. "Les équipes de première intervention sont prêtes à partir à tout moment."

Un plan d'évacuation indique le nombre d'équipes à mobiliser selon le type d'intervention, et les portées à évacuer en priorité. Ensuite, c'est le chef des opérations de terrain qui répartit les sauveteurs entre le câble et le sol.