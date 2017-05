La plate-forme multimodale du Havre va-t-elle enfin prendre son envol ?

La société exploitante de la plate-forme multimodale du Havre n'est plus en redressement judiciaire. C'est donc la fin d'une période d'incertitude d'un an et demi pour le patron Christophe Régnier. L'infrastructure, propriété du Grand Port Maritime du Havre compte traiter 80 000 conteneurs en 2017.

La plate-forme multimodale du Havre va-t-elle enfin décoller ? On vous parle régulièrment sur France Bleu Normandie. La décision du tribunal de commerce du Havre est donc tombée la semaine dernière, l'exploitant de la plate-forme multimodale, la société LHTE n'est plus en redressement judiciaire. Une décision qui devrait permettre la montée en puissance, enfin, de cette infrastructure, si importante pour le port du Havre.

ECOUTEZ Le directeur de LHTE, exploitant de la plate-forme multimodale du Havre, Christophe Régnier Copier

C'est une satisfaction mais l'ensemble reste fragile"- Christophe Régnier, directeur de LHTE

Objectif : 80 000 conteneurs par an en 2017 (contre 200 à 300 000 / an prévus au début du projet)

C'est quoi la plate-forme multimodale du Havre ?

60 hectares de gare

2 postes à quai pour les barges fluviales

1 cour ferroviaire

4 portiques de manutention

1 zone de stockage

Il s'agit d'un terminal où les conteneurs arrivés par bateau, peuvent ensuite être chargés sur des wagons pour partir par voie ferrée ou bien chargés sur des camions pour partir par voie routière. Une infrastructure indispensable pour tout grand port en Europe et qui a coûté 137 millions €. Les quatre actionnaires sont Naviland Cargo, Greenmodal, Logiseine et Novatrans. Depuis l'année dernière, c'est le Grand Port Maritime du Havre qui est le propriétaire de la plate-forme.

-> Quels enjeux et pourquoi cette plate-forme multimodale est importante ?