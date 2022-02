La pluie ralentit les travaux : le tunnel des Grands Goulets ne rouvrira pas ce vendredi comme prévu

Un grand fracas. Ce lundi après-midi, pendant une visite de chantier à l'entrée du tunnel des Grands Goulets, une partie de l'enrobé qui devait être retiré s'est effondrée. La pluie qui tombe érode la pente éventrée par les inondations fin janvier et retarde les travaux. La circulation en journée ne pourra reprendre ce vendredi comme prévu. A priori, les travaux de sécurisation seront terminés en milieu de semaine prochaine.

Des étais installés sous un bassin de décantation

Les habitants d'Échevis attendent avec impatience le retour à une vie quasiment normale. Gilles le résume très bien : "Ma fille avait un rendez-vous médical à dix minutes de chez nous. Mais à cause de la fermeture, on doit faire 50 minutes de détour. Nous sommes aussi obligés de décaler des rendez-vous après 17h pour éviter la route".

Depuis le 30 janvier et l'effondrement d'une partie de la route à l'entrée du tunnel des Grands Goulets, la circulation ne se fait plus en journée et seulement par alternance tôt le matin, en soirée et les week-ends. Les techniciens d'Eiffage épaulés par l'entreprise Cheval ont déjà mis en place des étais sous le bassin de décantation qui récupère les eaux à l'entrée du tunnel. Une opération délicate, à l'aide de corde : première étape du chantier de réparation temporaire.

La seconde était le retrait de cet enrobé qui tenait au-dessus du vide et que la pluie a emporté ce lundi après-midi. Des bouts de terre continuent de se détacher. Pour mettre fin à l'érosion, un tecco, une sorte de maillage métallique ancré dans la paroi, va être installé.

Une fois cette partie de la route protégée, la circulation pourra reprendre la journée, toujours par alternance, par la voie côté falaise. "Ce sont des travaux temporaires, précise Jean-Michel Avias, vice-Président du département de la Drôme en charge de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives. Notre priorité est de rouvrir la route le plus vite possible en journée. Des études sont en train d'être menées en parallèle pour réparer ensuite définitivement la route". Il faudra encore compter plusieurs mois avant le début de travaux qui ne devraient pas démarrer avant l'automne.