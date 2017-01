La pluie verglaçante perturbe la circulation en Creuse

Les conditions de circulation sont très compliquées ce mercredi matin. Il a plu ou il a neigé dans la nuit sur des sols gelés, résultat: une véritable patinoire sur certaines routes du département. Certains transports scolaires sont annulés.

Beaucoup de verglas ce mercredi matin sur les routes creusoises, surtout dans le sud et l'est du département. Des transports ont été annulés ou retardés, notamment plusieurs lignes TransCreuse comme la ligne 14 qui fait Auzances - Bellegarde - Aubusson, "notre bus est coincé dans une côte à Mainsat" explique la responsable de l'entreprise, Joëlle Mignaton basée à Felletin.

On se tient dans le fossé, sur la route on tient même pas debout - Alain, chauffeur de bus

Pas très loin de Bellegarde, à Champagnat, pas de ramassage scolaire "les routes sont très très verglacées, j'ai fait 7 ou 8 kilomètres" explique Alain Migaud, chauffeur pour Europ Voyages 23 "je vais rentrer au chaud parce qu'on va pas risquer la vie des gamins pour 3 ou 4 heures de cours.... c'est intenable"'

On tient pas debout, même les chiens ils ne font que tomber

Une situation qu'a aussi rencontré Benoît, rippeur, en partant de chez lui à Rougnat : "les marches devant chez moi glissaient énormément, mais je me suis dis que c'était que dans mon village. J'ai sorti ma moto mais j'ai mis mes pieds sur le côtés et j'ai roulé à 10 km/h parce que c'était impossible de rouler." Les camions poubelles ne sont pas sortis et Benoît a été ramené par un collègue en voiture.