La plus grande station d'hydrogène d'Europe inaugurée à Paris

La station hydrogène qui est inaugurée ce mercredi porte de Saint-Cloud est la plus grande d'Europe (photo d'illustration)

C'est la plus grande station d'hydrogène d'Europe qui est inaugurée ce mercredi après-midi porte de Saint-Cloud à Paris. Avec l'équivalent d'une tonne d'hydrogène fournie quotidiennement pour les véhicules, cette station HysetCo dépasse de loin les capacités de production des trois autres stations gérées par cette entreprise en Île-de-France, qui ne peuvent fournir que 150 à 250 kg par jour.

Moins de 10 stations en Île-de-France

Financée à hauteur de 2,2 millions d’euros par la Région Île-de-France, l'ouverture de cette nouvelle station d’hydrogène s’inscrit dans la stratégie régionale lancée en 2018, qui vise à doubler la production d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Une partie des fonds, 200.000 euros, a été mobilisée dans le cadre du budget participatif écologique. Depuis 2020, ce sont au total 14,3 millions d’euros de subventions sur 10 projets qui ont été versés.

Un appel d’offre a aussi été lancé via Ile-de-France Mobilité, pour la mise en place de 47 bus sur le réseau francilien. La région a également, dans le cadre de son plan Nouvel Air, renforcé les aides pour l'achat de véhicules hydrogène par les PME et TPE, à hauteur de 15.000€ pour les voitures et 30.000€ pour les utilitaires.

Le déploiement des stations d'hydrogène reste cependant limité. En comptant cette nouvelle inauguration, seules sept stations opérationnelles sont pour l'heure recensées dans la région : les quatre opérées par HysetCo (porte de Saint-Cloud, porte de la Chapelle, ainsi que sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle), une à Chevilly-Larue (Engie), une à Issy-les-Moulineaux (Hype) et une à Montigny-le-Bretonneux (Air Liquid). Un autre projet de station gérée par HysetCo est aussi dans les tuyaux au Bourget.