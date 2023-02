La police municipale de Rennes effectue ses premiers contrôles de vitesse

C'était jusque là une prérogative de la police nationale : la police municipale de Rennes a effectué ce jeudi ses tout premiers contrôles routiers de vitesse, boulevard de Vitré. Une opération de prévention, puisqu'aucun des sept conducteurs interceptés en excès de vitesse n'a écopé d'un PV, qui est amené à se multiplier dans les prochains mois. Pour les forces de l'ordre et la mairie, le but est avant tout de réduire le nombre d'accidents.

Près de la moitié des accidents bretilliens à Rennes

C'est grâce à deux nouveaux cinémomètres, des sortes de jumelles, que les policiers rennais peuvent désormais effectuer ces contrôles. "On vise l'avant du véhicule pour que le laser arrive sur la plaque d'immatriculation, explique un brigadier-chef principal en plein contrôle, ce qui nous donne la vitesse d'approche du véhicule." L'ensemble des 115 agents vont être formés progressivement pour les utiliser.

"Rennes, ça représente 44% des accidents d'Ille-et-Vilaine, alerte l'adjointe à la mairie chargé des mobilités, Valérie Faucheux. En 2022, sur les deux accidents mortels qui nous sont remontés pour l'heure concernant des piétons, l'un d'eux a été renversé par une voiture en excès de vitesse alors qu'il traversait à un passage dédié."

Zones 30 et accidentogènes ciblées

Le premier contrôle sur le boulevard de Vitré n'a pas été choisi par hasard : "on a privilégié les axes qui ont fait l'objet de demandes récurrentes des habitants, car accidentogènes, indique l'adjointe à la sécurité, Lénaïc Brièro. C'est vraiment sur la problématiques piéton-voiture." "Ici, on est près du collège des Gayeulles, on a deux lycées à proximité, le métro avec beaucoup de piétons, et des accidents", ajoute Valérie Faucheux.

L'extension des zones à vitesse réduite demande encore de la pédagogie, confirme l'élue. "On est sur un axe limité à 30 km/h. Mais lorsqu'on fait des mesures de vitesse en ville, on se rend compte que la moitié des automobilistes ne respecte pas la limitation dans les zones 30 !" Jusque là, aucun radar ne permettait à la ville de contrôler régulièrement ces excès de vitesse, au-delà des mesures ponctuelles.

Pour certains automobilistes, cela relève surtout de l'inattention. Emilie, contrôlée à 47 km/h, le reconnait : "je n'ai pas vu, il faudra que je sois plus vigilante. C'est normal en même temps, il y a de plus en plus de piétons, de vélos, de trottinettes." Une compréhension qui s'explique en partie par le caractère préventif du contrôle. Mais attention, préviennent les policiers : ils finiront par sévir, notamment pour les conducteurs qui cumulent les infractions.