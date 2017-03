La politique prend la route de la D943

La politique s'empare du dossier de la départementale 943. Lla bataille de chiffres et le "qui a fait quoi" fait rage entre Marisol Touraine ex-présidente socialiste du département et Jean-Gérard Paumier président actuel du conseil départemental d'Indre et Loire

La semaine dernière, c'est la Ministre Marisol Touraine qui rencontrait à Loches les chefs d'entreprises à l'origine de la pétition pour la sécurisation de la RD943; elle leur affirmait avoir débloqué 5 millions d'euros pour faire des travaux notamment sur le rond-point d'accès à Chambray-les-Tours et fait voter un projet de zones de dépassement sur la route Tours / Loches.

Réponse une semaine plus tard, Jean-Gérard Paumier, le président LR/UDI du Conseil départemental adresse à tous les élus et entrepreneurs du Lochois une lettre ouverte largement diffusée pour lister qui a fait quoi depuis 2005 ...

Les travaux s'engagent dans les semaines qui viennent pour fluidifier le trafic à l'entrée de Chambray-les-Tours Partager le son sur : Copier

Par ailleurs, une étude pour un coût de 300 000 euros sera lancée avec Cofiroute pour voir comment créer éventuellement une bretelle d'accès à l'A85 qui permettrait d'éviter le bouchon de Cormery.

Pour l'instant, le Conseil régional Centre Val-de-Loire, présidé par le socialiste François Bonneau n'a pas définitivement rejeté la demande de classement de la RD943 en route d'intérêt régional, mais il a tout de même rappelé que la Région de part sa compétence sur les trains régionaux investira 40 millions d'euros sur la ligne Tours/Loches et les 173 millions prévus pour le développement de l'internet trés haut débit. François Bonneau rappelle au passage que la compétence de cette route relève du Conseil Départemental... mais le classement en route d'intérêt général (demandé aussi par le département voisin de l'Indre) permettrait à la Touraine d'obtenir de nouveaux financements de la Région mais aussi de l'Etat.

Pendant que le Président du Conseil départemental s'adressait à la presse, son Vice-président Pierre Louault en charge des finances faisait son entrée accompagné par une délégation des mêmes chefs d'entreprise qui avaient déjà rencontré Marisol Touraine. Ils revenaient d'une réunion chez le Préfet d'Indre-et-Loire qui leur avait confirmé son intérêt pour la sécurisation de cette route départementale, vitale pour le grand Lochois.

Les chefs d'entreprise le reconnaissaient eux-mêmes ils ne s'attendaient pas à se trouver au milieu d'une polémique politique

Le seul objectif des entrepreneurs pris dans des querelles politiques : la sécurisation de la RD343 Partager le son sur : Copier

Tout droit, c'est à dire pour les chefs d’entreprises et les plus de 1300 signataires de la pétition en ligne : la sécurisation de la département 943.