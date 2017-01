La pollution n'épargne pas les gares d'Ile-de-France

La concentration de particules est très élevée dans certaines gares de RER. C'est le principal enseignement de la campagne de mesures lancée il y a 4 mois par Airparif à la demande de la SNCF. En cause : le freinage des trains.

Des niveaux de particules comparables à ceux d'un tunnel routier. C'est ce qui a été mesuré sur le quai de certaines gares de RER d'Ile-de-France depuis septembre 2016. Airparif a publié ce jeudi les premiers résultats d'une grande étude qui va surveiller pendant deux ans la qualité de l'air de 25 gares souterraines de la SNCF. On savait déjà qu'à défaut d'émettre des gaz d'échappement, les trains produisent des particules lors du freinage. Cette publication confirme que ces particules ont bien du mal à se disperser dans ces sous-terrains confinés et souvent mal ventilés. Les teneurs en PM10 sont plutôt alarmantes : plus de 100 microgrammes par mètre cube d'air à Saint-Michel Notre Dame (quai du RER C), et même autour de 140 à la Gare d'Austerlitz (RER C) quand le seuil d'alerte est normalement de 80 µg/m3...

Comme le montrent les graphiques ci-dessus, les pics de particules sont enregistrés en semaine, lors des jours de forte affluence. Autre enseignement : les particules en suspension dans l'air des gares sont plus grosses que celles qui polluent l'atmosphère en surface. Elles sont aussi plus chargées en métaux, essentiellement du fer. D'autres polluants sont moins présents en sous-sol, comme le dioxyde d'azote, majoritairement émis par le trafic automobile.

La gare de Saint-Michel Notre Dame est le site de référence pour cette étude. Les paramètres y sont mesurés en continu. Pour les autres gares, les données sont recueillies sur trois semaines. Cergy-Préfecture, Neuilly-Porte Maillot ou encore Saint-Ouen seront les prochaines concernées.

La SNCF a commandé cette étude pour évaluer l'exposition des voyageurs et des agents dans les enceintes ferroviaires souterraines (EFS). Les conclusions définitives seront transmises à l'exploitant fin 2018. Elles serviront à lancer un plan d'action approprié pour améliorer la qualité de l'air dans les gares.