La ponctualité des TER en Région Centre Val de Loire ne s'améliore pas. C'est le constat dressé par l'UFC Que Choisir pour cette année, pour la période de novembre 2016 à octobre 2017. L'association de défense des consommateurs demande du coup à la Région Centre Val-de-Loire de durcir les pénalités fginancières à légard de la SNCF et surtout d'indemniser les abonnés en cas de retards répétés. Il faut dire que le bilan n'est pas très bon.

59% des retards directement imputables à la SNCF

Même si l'année dernière, plus de 90% des trains (90,3%) sont arrivés à l'heure, c'est à dire avec moins de 6 minutes de retard à l'arrivée, (seuil retenu par la SNCF), la ponctualité a diminué de 0,7%, ce qui nous classe au 7ème rang des régions françaises. Plus de 8% des trains ont subi un retard de plus de 6 minutes, 1,5% des trains ont purement et simplement été annulés.

Les usagers du TER pas indemnisés

L'UFC Que Choisir note que 59% des retards en région Centre-Val-de-Loire sont directement imputables à la SNCF, et ils se concentrent aux heures de pointe, en semaine; et plus souvent le soir. L'association demande donc à la Région Centre d'infliger des pénalités financières plus dissuasives à la SNCF et exige la mise en place sans délai d'une indemnisation automatique des abonnés en cas de retards récurrents comme c'est le cas dans d'autres régions françaises. L'association estime enfin que cette dégradation de la qualité de service va à l'encontre de la transition énergétique, puisque l'utilisation du train a baissé de 0,5% depuis 2011.