Avignon, France

Depuis ce lundi matin, il est impossible d'accéder au centre-ville d'Avignon par la "porte de la République", située face à la gare SNCF. C'est pourtant l'un des principaux axes pour accéder à l'intra-muros. La circulation est coupée dans les deux sens, pour plusieurs semaines, en raison de l'avancée du chantier du tramway.

Accès déviés

L'accès au centre ville se fera désormais par la porte Saint-Charles, celle située en face du Grand Hôtel. Là, vous pourrez rejoindre la rue de la République (et l'entrée du parking Jean-Jaurès) en longeant les remparts par l'intérieur.

Conséquences de ce nouveau changement : la sortie voiture du parking Jean Jaurès a été déviée et plusieurs arrêts des bus TCRA ne seront plus desservis dans le secteur de la Poste, du Blanchissage, de Saint-Michel et de Saint-Roch.

Vous trouverez toutes les informations concernant les modifications des arrêts de bus sur le site des TCRA