La Poste envoie des vélos cargos dans Nancy pour livrer vos colis de Noël

A l'intérieur du gros coffre du vélo-cargo de Stéphane, plus de 80 colis sont rangés, prêts à être distribués. C'est le nombre de colis qu'il transporte en ce mois de décembre, à l'approche des fêtes de fin d'année. "Je fais parfois 3 tournée en ce moment", complète-t-il. Et pour faire face à la hausse des commandes, La Poste va miser sur ses 2 modèles actuellement en circulation à Nancy, les seuls de Lorraine, pour livrer dans le centre-ville.

Les derniers kilomètres à vélo

L'objectif affiché est écologique, pour éviter d'utiliser des moteurs thermiques à l'intérieur du centre-ville. "On a profité de l'extension de la zone piétonne de Nancy pour les mettre en place ici", confie Daniel Grandadam, responsable du centre de tri de Seichamp, qui réceptionne les colis pour 48 communes, dont Nancy.

En temps normal, entre janvier et octobre, son centre traite 5 838 colis chaque jour. Mais à l'approche des fêtes, les compteurs s'emballent. 8 300 en novembre et 11 337 en décembre cette année, avec un pic le 1er décembre, "au lendemain du Black Friday", explique Daniel Grandadam. Et le phénomène ne fait que s'accentuer, même si 2022 part sur les mêmes bases que 2021. A la fin de l'année, 1,9 millions de colis seront passés par Seichamp en 2022, c'est 25% de plus qu'en 2019, avant le Covid.