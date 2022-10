Indre-et-Loire : pas de réquisitions de stations-service, mais les services de secours sont prioritaires

C'est une scène qui a surpris certains automobilistes à la station-service Leclerc de Joué-lès-Tours : alors qu'aucun arrêté préfectoral n'a été pris dans ce sens en Indre-et-Loire, une file dédiée aux services prioritaires a été mise en place, encadrée par les policiers.

Comment cela est-ce possible ? Et bien, en fait qui dit arrêté préfectoral dit réquisition des stations-service. Ce que veut éviter la préfète d'Indre et Loire : cela voudrait dire déployer des forces de l'ordre spécifiquement pour mettre en place cette mesure.

13 stations-service concernées

La préfecture a donc préféré passer par un autre biais, et négocier un accord tacite avec certaines stations-essence. Elles ont accepté de réserver une file pour les services de secours avec ou sans créneaux horaires spécifiques.

Cela ne s'adresse pas seulement aux services de l'Etat : c'est aussi bien pour les ambulanciers , que les aides soignants, mais aussi les ambulanciers, les pharmaciens, le SMUR, et ceux qui transportent du sang. A ce jour, 13 stations-service en Indre-et-Loire participent à ce dispositif.