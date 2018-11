La préfecture de la Haute-Vienne donne son feu vert à l'Hyperloop

Droux, France

Le préfet de la Haute-Vienne donne son aval à la construction de la piste d'essai de l'Hyperloop, ce projet de train futuriste qui circulerait à plus de 1000 km/h dans un réseau de tubes. C'est une étape importante pour la société canadienne Transpod, qui souhaite installer son centre d'essai et de développement à Droux dans le nord de la Haute-Vienne. Il ne manque plus que le permis de construire qui émanera dans quelques jours de la mairie.

en savoir plus L’hyperloop, un train subsonique à l’essai dans le Limousin

L'Etat soutient ouvertement le projet Hyperloop

Avant même d'exister, le projet d'Hyperloop avance donc déjà très vite. Il faut dire que l'Etat n'a pas traîné, bien au contraire, pour étudier et mener à bien ce dossier. C'est même une volonté affirmée du préfet qui y voit "une chance pour le territoire". Le calendrier serré est donc respecté pour l'instant et les travaux de construction du centre d'essai devraient débuter au printemps, au plus tard en avril. Les essais, eux, commenceront fin 2019 ou début 2020 pour durer 4 à 5 ans.

D'ores et déjà une phase de pré-industrialisation

Mais en parallèle, la société Transpod cherche d'ores et déjà des investisseurs pour développer l'exploitation de l'Hyperloop. Si elle lance cette phase dès maintenant, c'est pour être opérationnelle dès que le concept sera techniquement abouti. Elle réfléchit même à un corridor Hyperloop entre le nord et le sud de la France, avec un tronçon Paris-Toulouse via Limoges. Histoire qu'après la mise au point de l'Hyperloop dans le centre d'essais de Droux, la Haute-Vienne profite aussi de la desserte du futur.