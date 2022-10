La Préfecture de la Meurthe-et-Moselle lance un protocole pour assurer la sécurité des agents de la route

Les gilets jaunes ou oranges de la Direst sont le quotidien de nombreux automobilistes. Ces derniers les croisent régulièrement aux abords d'un accident de la circulation ou d'une zone en travaux. Des agents de la route de plus en plus victimes d'incivilité et d'accidents selon la Préfecture de la Meurthe-et-Moselle. Elle décide de lancer une discussion pour aboutir à un protocole de sécurité d'ici la fin de l'année 2022 voire 2023.

Des insultes et des accidents évités de justesse

Devant un camion de la Direst ravagé par un accident en mai dernier près de Toul, Pierre-Luc est d'abord soulagé pour ses collègues. Ils sont deux à avoir été percuté par un routier espagnol endormi au volant et à s'en être sorti par miracle. "Je ne suis pas vieux dans le métier mais j'ai déjà vu des situations très dangereuses. J'aimerais être vieux un jour dans ce métier", confie-t-il.

Cet agent de la route, engagé il y a 3 ans dans le secteur de Lunéville a déjà de nombreuses anecdotes à raconter. Y compris le mois dernier lorsqu'il a eu la peur de sa vie. "J'ai vu le camion me foncer dessus alors que j'étais entre le fourgon et la glissière de sécurité." Heureusement, le chauffeur a dévié sa trajectoire au dernier moment, mais le drame n'était pas loin. La peur au ventre donc, en plus des insultes régulières. Sur un panneau, une citation d'un de ses collègues : "sur une zone de chantier, un routier me jette une bouteille remplie d'urine". "C'est énervant et il faut vraiment comprendre que l'on n'est pas contre les conducteurs, mais avec", s'agace Pierre-Luc.

Une année sombre en Meurthe-et-Moselle

De son côté, la Préfecture s'inquiète des mauvais chiffres de la sécurité routière en 2022. Déjà 29 personnes tragiquement disparues sur les routes du département, c'est du jamais vu depuis 2017. A titre de comparaison, il y a eu 33 décès sur toute l'année 2021. En outre, les retraits de permis atteignent des niveaux inédits, en augmentation de 12% par rapport à l'an dernier.