Face à la recrudescence des accidents et des délits routiers depuis le début de l'année, la préfecture et les gendarmes du Bas-Rhin vont multiplier les contrôles aléatoires sur les routes du département dans les prochaines semaines.

Les contrôles routiers renforcés dans le Bas-Rhin face à la hausse des accidents et des infractions

Le dispositif est de grande ampleur pour lutter contre la hausse des accidents et des infractions sur les routes du Bas-Rhin. Comme lors de la première opération sur le rond-point de l'Atrium d'Entzheim hier soir, plus de 100 gendarmes vont être régulièrement déployés sur 17 points de contrôles répartis sur tout le territoire. Au 1er mai 2022 dans le Bas-Rhin, l'Observatoire national de la sécurité routière relève 11 tués contre 5 en 2021 à la même période (+120%), 220 accidents contre 162 (+35,8%), 268 blessés contre 197 (+36%). Une augmentation à relativiser au regard des restrictions sanitaires liées au confinement.

Finie la pédagogie, place aux sanctions

Pour servir cette campagne de taille, la gendarmerie du Bas-Rhin mobilise 6 compagnies et l'Escadron départemental de sécurité routière. Sur chacun des 17 points de contrôle, des motards et des gendarmes à pied procèderont à des contrôles aléatoires, avec tout l'arsenal dont ils disposent : lunettes de mesure de la vitesse des véhicules (3 984 conducteurs en infraction depuis le début de l'année), éthylotests (588 dépistages d'alcoolémie positifs, en hausse de 68% par rapport à 2021), kits de dépistage au stupéfiants (403 dépistages, en hausse de 2,5%).

La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier et le général de brigade Jude Vinot assistent à la première opération de contrôle à Entzheim. © Radio France - François Chagnaud

Pour maximiser l'efficacité du dispositif et éviter d'être repérés par les automobilistes, notamment via les applications de navigation, les gendarmes changeront fréquemment de lieu de contrôle. Ce tour de vis prendra fin lorsque la préfecture aura noté une diminution des accidents et des délits routiers. La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier, présente sur le grand rond-point d'Entzheim pour la présentation du dispositif ce vendredi soir, n'a pas précisé le seuil requis.

Du 1er janvier au 30 avril 2022, la préfecture du Bas-Rhin précise que 968 permis ont été suspendus contre 784 en 2021, soit une augmentation de 24%. Une hausse de 10% par rapport à la situation avant Covid.