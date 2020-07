La Préfecture du Calvados attentive aux comportements routiers post confinement cet été

La préfecture du Calvados a procédé à une opération de sécurité routière mobilisant 45 policiers, gendarmes et douaniers sur le département ce vendredi 4 juillet.

Ce dispositif a lancé un cycle d'opération qui va s'étaler tout l'été afin de corriger une situation paradoxale explique les services de l'Etat.

Malgré deux mois de confinement où la circulation a été réduite de 80%, le nombre de suspension de permis n'a pas baissé dans le Calvados sur les six premiers mois de l'année.

1267 suspensions de permis depuis le Ier janvier

"Cette année au premier semestre 2020, on a pu constater moins de décès sur les routes (8 morts contres 18 l'an passé à la même période) constate le Préfet du Calvados Philippe Court mais dans le même temps on a constaté que les suspensions de permis, c'est à dire les comportements des personnes étaient devenus plus dangereux, plus accidentogènes.

On a suspendu 1267 permis pendant le premier semestre 2020 malgré le confinement soit à peu près le même chiffre que l'an dernier."

Ces suspensions se partagent à part égal entre infractions sur la vitesse, sur les stupéfiants et sur l'alcool.

La préfecture va donc mettre en place des dispositifs de dissuasion et de visibilité mais également des actions de sanctions.

6 à 8 voitures banalisées et civiles avec radar embarqué déployées

"Pour les infractions de vitesse, nous avons renforcé le dispositif de véhicules banalisés et civils équipés de radar embarqué, détaille Philippe Court. Nous avons en permanence 7 jours sur 7 entre 6 et 8 véhicules banalisés de ce type sur les routes du Calvados (sur les 24 déployés en Normandie). Nous les avons déployés un peu partout en en mettant un peu plus évidemment sur la côte.

Et puis nous allons renouveler avec une présence accrue sur les bords des routes les opérations de sécurité routières pour que les vacances restent un plaisir et qu'elles ne soient pas endeuillées."