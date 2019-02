La préfecture du Morbihan dénonce des comportements intolérables sur la route

La vitesse est responsable d'un tiers des accidents dans le département et le chiffre augmente chaque année

Morbihan, France

Ce n'est pas la première fois que la préfecture du Morbihan tire la sonnette d'alarme sur les comportements dangereux sur les routes du département. Les chiffres de mortalité routière au plan national viennent de remonter (+3,9%) en janvier après une baisse historique en 2018. Mais dans le Morbihan, la tendance est mauvaise : cela fait deux années de suite que le nombre de morts sur les routes augmente. Avec 46 tués l'an dernier, l'année 2018 a été la pire de ces dernières années.

185 km/h sous stupéfiants

Samedi dernier, les gendarmes ont intercepté trois conducteurs pour de grands excès de vitesse (plus de 50 km/h au-dessus de la limite) en l'espace d'une heure : le premier sur la RN 166 à 194 km/h, le deuxième sur la même route à 185 km/h (et un contrôle positif aux stupéfiants) et le dernier à 158 km/h à moto sur la départementale 1 (limitée à 80 km/h).

Les radars bientôt tous réparés

La préfecture constate que la vitesse moyenne sur les routes départementales est en nette augmentation tout comme la part de la vitesse dans la cause des accidents (27% en 2018, 33% en 2019). Les autorités y voient la conséquence de la dégradation des radars automatiques ces derniers mois. Elles indiquent que la remise en état du parc est en cours et que toutes les machines seront opérationnelles prochainement.