Fini la première classe pour certains TER entre Le Mans et Château-du-Loir, "mais personne ne le sait"

Pour quatre trajets par jour, plus besoin de regarder la classe avant de s'assoir dans un TER qui relie Le Mans et Château-du-Loir. La première classe est supprimée sur cette ligne 25 pour les trains qui arrivent au Mans à 7h16 et 8h38 et pour ceux qui partent du Mans à 17h20 et 18h19. France Bleu Maine vous avez déjà parlé de cette mesure pour désengorger cette ligne. Cette décision est entrée en vigueur le 10 avril dernier mais peu d'usagers sont au courant selon la branche sarthoise de la fédération nationale des usagers de transports (Fnaut).

ⓘ Publicité

C'est par e-mail que Pascal Gaulin a été informé de la mise en application de cette décision. "Tout le monde n'a pas reçu cet e-mail", déplore cet usager de la ligne 25 et aussi adhérent à la Fnaut. "Il n'y a pas d'annonce dans les trains ou dans les gares concernées. Il y a un problème de communication vis-à-vis des usagers."

Ce Sarthois doute aussi que le personnel à bord soit au courant de cette mesure. Alors il garde "précieusement" cet e-mail avec lui pour le présenter en cas de contrôle. "C'est une ligne qui traverse plusieurs régions avec donc du personnel originaire d'autres régions que les Pays de la Loire. Et donc je pense que les contrôleurs qui n'ont pas l'habitude de cette ligne ne sont pas au courant."

La fédération nationale des usagers de transports aimerait que la suppression de la première classe dans les TER soit étendue à tous les TER des Pays de la Loire. C'est déjà le cas dans les Hauts de France, en Alsace et bientôt en Nouvelle-Aquitaine.