La première station de Gaz Naturel pour Véhicules du Vaucluse a été inaugurée ce mardi à Apt

Cette station est intercommunale et va permettre à la Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon de se doter petit à petit de véhicules de services techniques au gaz et réduire, tant ses coûts, que ses rejets de CO2.

Apt, France

Le Gaz Naturel pour Véhicule appelé plus simplement GNV se remplit sous forme gazeuse contrairement au GPL sous forme liquide et à faible pression. Les véhicules des 25 communes de la communauté du Pays d’Apt Luberon seront amenés à rouler au GNV, à commencer par ceux du Sirtom, le Syndicat Intercommunal de Récupération et de Transfert des Ordures Ménagères. Deux des huit bennes roulent déjà au GNV et chaque année, il est prévu de remplacer deux bennes à moteur diesel.

Le Gaz Naturel pour Véhicule est vendu au kilo : un plein de Gaz Naturel, c’est environ 500 Kms parcourus, un kilo de GNV, c'est 1,15 litre de gasoil ou 1,45 litre d'essence avec prix d'un euro et dix centimes le kilo. La deuxième pompe GNV du département accessible cette fois aux particuliers ouvrira devant le parc des expositions d’Avignon au mois d'avril prochain.