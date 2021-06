Avec le passage du Tour de France lundi prochain dans le Morbihan, la Presqu’île de Quiberon sera inaccessible de 10h à 14h30. Et donc la gare maritime de Quiberon pour embarquer vers Belle-Île. Les voyageurs du lundi 28 vont devoir anticiper.

La Presqu’île et la gare maritime de Quiberon inaccessibles lundi prochain

Si vous avez décidé d’aller faire un tour à Belle-Île lundi prochain, il va falloir bien programmer votre journée. Car lundi 28, le Tour de France est dans le Morbihan. L’étape Lorient-Pontivy passe notamment par Plouharnel et la route qui mène à Quiberon, et donc à sa gare maritime, sera fermée de 10h à 14h30.

Six liaisons avec Belle-Île concernées

Certes, la Compagnie Océane a informé ses passagers par mail et SMS, mais il va quand même falloir anticiper le passage de Plouharnel, pour prendre un des départs de 11h15, 12h45 et 14h15 vers Belle-Île. Les retours de Palais de 9h45, 11h et 12h45 seront également concernés.

En revanche, pas de problème pour les rotations avec Houat et Hoëdic, qui ne sont pas dans les créneaux de fermeture de la D768 à Plouharnel.

Pour ceux qui souhaitent décaler leur embarquement vers Belle-Île, la Compagnie Océane explique que c’est possible, qu’il y a de la souplesse. Ce qui n’est pas le cas pour le passage des véhicules.