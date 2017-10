La prévention routière contrôle vos phares pour éviter les accidents

La prévention routière organise des contrôles gratuits des phares à Chartres-de-Bretagne ce samedi matin, place de la mairie. L'occasion de vérifier les réglages alors que la nuit tombe de plus en plus tôt, et prévenir ainsi des accidents

"Depuis ce matin, on n'arrête pas ! On a une vingtaine de voitures qui sont venues en une heure !", indique un policier qui participe à l'opération de prévention. Au total, cinquante-deux véhicules ont été contrôlés pendant la matinée. Les riverains se pressent pour faire vérifier les phares, feux de recul et de stop, mais aussi l'ensemble de leurs véhicules. "C'est la première fois qu'on le fait à Chartres-de-Bretagne, ça prouve que c'est utile", se félicite Xavier Cordonnier, conseiller municipal délégué à la sécurité. Certains automobilistes le reconnaissent : "c'est compliqué de faire les contrôles seuls... Parfois j'essaie en me mettant devant la porte du garage, pour voir la lumière des phares, mais ce n'est pas suffisant".

La prévention routière mène chaque année ce type d'opérations en octobre. "Quand on approche de l'hiver, il faut contrôler systématiquement contrôler ses feux", insiste Jean-François Blouin, animateur de la prévention routière :

On voit beaucoup de véhicules borgnes, avec un seul phare. La vision n'est pas du tout la même, et quand on croise un véhicule de nuit avec un seul phare, on peut le confondre avec une moto

Au-delà de leur bon fonctionnement, les phares doit être réglés correctement pour permettre de rouler en sécurité. Pour cela, les équipes utilisent un appareil leur permettant de mesurer précisément la hauteur du faisceau lumineux et le risque d'éblouissement des véhicules venant en sens inverse. Sur la bilan de contrôle remis à chaque conducteur, il est rappelé qu'un phare réglé 1% trop haut provoque un éblouissement 20 fois supérieur. A l'inverse, réglé 1% trop bas, la visibilité est réduite de 30 mètres.

Les membres de la prévention routière mesurent le niveau d'éclairage des phares © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Une opération de prévention

L'opération de contrôle vise avant tout à sensibiliser les automobilistes sur la visibilité de nuit, à une semaine du passage à l'heure d'hiver. La prévention routière se contente d'indiquer les défauts sur chaque véhicule, mais ne peut faire les réglages nécessaires elle-même. "Sur les voitures maintenant, ça devient assez compliqué de régler les phares, il faut des outils dont on ne dispose pas", explique Jean-François Blouin.

La plupart des véhicules sont en bon état de fonctionnement © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Dans l'ensemble, le bilan est positif : "presque tous les véhicules qu'on a contrôlé sont bien entretenus,se félicite Gaëlle, en formation pour être enseignante de la sécurité routière. On a seulement quelques soucis de plaque d'immatriculation mal fixée ou de feux mal réglés".