Travaux sur la Prom' et fête de la musique : restrictions de circulation à Nice

Nice, France

Réduction des voies de circulation, fermeture totale de la chaussée : les automobilistes niçois devront éviter d'emprunter la chaussée sud de la Promenade des Anglais, entre 21h et 6h, dès ce mardi et jusqu'au 11 juillet prochain. La faute à la dernière phase des travaux de rénovation et de sécurisation.

Déviation par la voie Mathis

Pour pallier aux restrictions de circulation sur la Promenade des Anglais, la ville de Nice maintient l'ouverture nocturne de la voie Mathis les soirs de perturbations :

- Les 11, 13, 17,, 18, 20, 24, 25 et 26 juin (fermeture du secteur Parc Phoenix-Lenval)

- Les 27 et 28 juin (une seule voie de circulation entre le Parc Phoenix et Lenval)

- Les 1er, 3, 8, 9 et 10 juillet (fermeture du secteur Ferber-Bosquets)

- Les 1er, 2, 3 et 4 juillet (une seule voie de circulation entre les Bosquets et Lenval)

- Le 11 juillet (une seule voie de circulation entre Ferber et les Bosquets)

La Place Masséna fermée aux tramways

La ligne 1 du tramway sera en service partiel du 13 au 24 juin inclus, en raison de l'installation de la scène de la fête de la musique 2019. Aucune rame ne circulera entre les stations "Opéra-Vieille-Ville" et "Masséna". Le 21 juin, entre 14h et 00h40, le service sera interrompu entre "Garibaldi" et "Gare Thiers". Lignes d'Azur conseille aux usagers d'emprunter la ligne de bus n°4 entre le palais des expositions et la gare SNCF.