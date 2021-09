La quasi-totalité de Périgueux limitée à 30km/h d'ici à 2026

"Personne ne respecte les 30 km/h" peste une habitante qui traverse la rue Pierre Magne concernée par cette limitation. Des panneaux sont pourtant visibles et en nombre mais, en effet, pas grand monde ne respecte cette limitation en ce samedi après-midi où la circulation est plutôt fluide à Périgueux. François Carême, adjoint à la maire en charge de la mobilité explique qu'à travers cette expérimentation en place depuis mai, la volonté de la Ville est de "réorganiser l'espace entre la voiture, le vélo et les piétons. [...] À Périgueux, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la vitesse des véhicules" et non seulement pour le bruit " c'est aussi pour la dangerosité, les gens ont peur de traverser" poursuit l'élu.

Vers la fin des passages piétons et des priorités à droite dans certaines zones

La municipalité de Périgueux souhaite à terme que l'immense majorité des routes soient limitées à 30 km/h "pour une meilleure cohabitation" en ajoutant par la voix de François Carême : "on devrait progressivement supprimer les passages piétons et les priorités à droite pour qu'on fasse attention à tout".