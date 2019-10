La question du stationnement à Guéret à nouveau sur la table

La question revient dans le domaine public à cinq mois des municipales. Une pétition vient d'être lancée pour réclamer plus de places de parking et elle a été débattue à la Chambre de commerce et d'industrie de Creuse.

Guéret, France

Y-a-t-il assez de places de stationnement à Guéret ? La question revient sur la table à cinq mois des élections municipales. La Chambre de commerce et d'industrie s'en ai saisie pendant la journée Rencontre et Commerce en Creuse. Et une pétition pour réclamer plus de places de parking à Guéret a récemment été lancée par la liste "Un nouveau souffle pour Guéret", candidate aux municipales.

Voiture-ventouse

Certains commerçants comme Christophe Guérot, qui tient une serrurerie dans le centre-ville, constate que "les gens veulent toujours se rapprocher au plus près et la place Bonnyaud est bien souvent occupée. De nombreuses personnes se garent et restent la journée".

En effet, ce phénomène a un nom, c'est ce qu'on appelle les "voitures-ventouses". Il s'agit par exemple des personnes qui viennent travailler en voiture à Guéret ou des résidents qui mobilisent des places pendant toute la journée. Vincent, travaille sur la place Bonnyaud, il admet volontiers que le stationnement peut être compliqué pour les personnes à mobilité réduite qui veulent accéder aux commerces du centre-ville. "Mais comment faire autrement ?" se demande-t-il. "S'il faut se garer à l'extérieur de la ville et prendre le bus pour venir à l'intérieur de la ville ça va être compliqué. Je ne vois pas d'autres solutions" ajoute-t-il.

Arsenal de réglementations

Pourtant il existe tout un arsenal de réglementations déjà connues explique Élodie Malhomme, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse. Elle cite par exemple : le stationnement minute, le stationnement pour les livraisons, la réglementation du stationnement pour avoir une rotation ou encore l'installation des parcs relais gratuits à l'extérieur de la ville. "Tout ce qu'il faut c'est l'organiser. Et l'organisation de l'espace public fait partie des responsabilités des aménageurs, c'est-à-dire des élus" indique-t-elle.

On peut trouver la pétition en ligne et dans certains commerces du centre-ville.