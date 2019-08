La randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris fait étape dans l'Orne

La randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris débute ce dimanche 18 août : 1.200 kilomètres de la Bergerie nationale de Rambouillet, jusqu'à Brest avec une étape dans l'Orne. La préfecture et les organisateurs de l’événement appellent les automobilistes et les cyclistes à la plus grande vigilance.