La ligne A du RER sera fermée pour travaux, cette année encore, entre La Défense et Nation du 28 juillet au 26 août 2018. La RATP a dévoilé mardi le détail du calendrier de ces fermetures.

Depuis 2015, la RATP bloque la ligne A du RER durant l'été pendant un mois pour faire des travaux. Ce chantier est destiné à renouveler les voies et le ballast. Il y aura 2,2 kilomètres de voies qui seront remises à neuf et deux aiguillages qui seront remplacés.

Cette année 2018 n'échappe pas à la règle. La RATP a dévoilé le calendrier et le détail des fermetures de cette ligne A ce mardi.

Le détail des fermetures

Le RER A sera interrompu entre La Défense et Nation du 28 juillet au 26 août 2018 inclus. Ces deux gares deviendront des terminus provisoires. Elles resteront ouvertes et les correspondances seront assurées. Les quais du RER A seront fermés dans les gares de Charles de Gaulle – Étoile, Auber, Châtelet – Les Halles et Gare de Lyon.

Le tronçon de la ligne A du RER touché par les travaux. - RATP

Le trafic sera également coupé entre Maisons-Laffitte et Poissy du 28 juillet au 26 août inclus. La ligne L au départ de Paris Saint-Lazare circulera exceptionnellement jusqu’à la gare de Poissy durant les travaux.

Un simulateur pour trouver un nouvel itinéraire

Si vous avez l'habitude de prendre le RER A et que vous vous demandez comment vous allez faire avec ces travaux pour circuler, notez que la RATP proposera à partir du mois de mai, un simulateur d'itinéraires. Il sera à disposition sur le site ratp.fr. Ce simulateur vous permettra de trouver l'itinéraire de substitution le plus rapide et le mieux adapté.

C'est la dernière fois que le trafic est totalement interrompu sur cette ligne pendant la période estivale. À partir de 2019, la deuxième phase des travaux va commencer. Le trafic sera alors partiellement interrompu en soirée et pendant les week-ends.

Le RER A transporte 1,2 million de voyageurs par jour, 190 jours par an.