Il faut impérativement plier sa trottinette électrique avant de monter dans les transports parisiens, ou bien on risque une amende de 150 euros.

Après trois mois de prévention, place à la répression. La RATP durcit le ton face aux trottinettes électriques. La régie va désormais verbaliser plus régulièrement les usagers qui circulent sur leurs trottinettes dans les espaces de la RATP. Le même sort est réservé à ceux qui ne plieront pas leur trottinette avant de monter dans le métro, le RER, le tramway ou le bus. Et l'amende est lourde : 150 euros !

ⓘ Publicité

"La trottinette peut-être un objet dangereux, indique Hélène Laborie, directrice du marketing du métro et du RER à la RATP. S'il y a un mouvement de foule ou un freinage d'urgence, en terme de visibilité, une trottinette dépliée peut ne pas être vue et engendrer une chute."

Certains usagers ne comprennent pas

Dans les couloirs de la station Nation, ce mardi 12 septembre, trois agents du GPSR, le groupement de protection et de sûreté des réseaux, veillent au grain. Cet après-midi là, aucune verbalisation. Les pilotes de trottinettes sont descendus de leur deux-roues et les engins sont pliés dans le wagons.

Si la majorité est d'accord avec les règles, d'autres sont plus sceptiques. "Si on est responsable et qu'on fait attention, je pense qu'il n'y pas de problème, estime Valentin. S'il est d'accord pour verbaliser ceux qui roulent dans les couloirs, il est moins convaincu par le pliage de la trottinette. "Honnêtement, je pense que je prends moins de place avec ma trottinette dépliée dans le RER. Quelqu'un qui la plie devra la relever, la tenir un peu bizarrement. C'est sûr que je prends moins de place."

De son côté Hélène Laborie incite : "Il s'agît d'abord d'une mesure de sécurité, mais aussi d'une mesure de confort et de civisme face aux usagers sans trottinette."